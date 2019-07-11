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07. 11. 2019

В Праге умер последний премьер Чехословакии

Ян Страски - последний премьер-министр Чехословакии, краткое время исполнявший обязанности президента распавшейся 1 января 1993 года страны, - умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило Чешское радио.

По его информации, политик умер в одном из домов престарелых в Праге.

Страски, выражавший праволиберальные взгляды, был чехословацким премьером со 2 июля по 31 декабря 1992 года.

С 20 июля, после отставки с президентского поста Вацлава Гавела в знак протеста против решения чешской и словацкой элиты о разделе страны, политик исполнял обязанности главы государства.

Ранее сообщалось, что мужчина с 15 пулевыми ранениями сам пришел в больницу. Также Корреспондент писал о том, что умерла знаменитая французская певица Лафоре.

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Источник: korrespondent.net
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