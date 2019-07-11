НАПК рассказало, сколько нарушений зафиксировало в октябре

В октябре 2019 года Нацагентство по борьбе с коррупцией зафиксировало признаки 104 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба агентства в четверг, 7 ноября.

Уполномоченные лица НАПК составили и направили в суд 70 протоколов об административных правонарушениях. Из них девять админпротоколов за несоблюдение требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, один админпротокол - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и два админпротокола - о невыполнении законных требований НАПК.

За нарушение сроков представления деклараций составлены шесть админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - шесть админпротоколов, четыре админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 35 админпротоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - пять.

Кроме того, за невыполнение законных требований агентства направлено в суд два админпротокола.

"НАПК утвердило 26 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 20 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего более чем 193 млн грн, а также установлены признаки умышленного непредставления шесть деклараций", - сообщили в агентстве.

Кроме этого, в октябре агентство утвердило 102 решения о результатах полных проверок деклараций.

Национальное агентство направило восемь предписаний, пять из них внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений относительно предотвращения коррупции. Еще три предписания внесены по результатам проверок государственных органов.

Напомним, что ранее Зеленский дал задания по ликвидации коррупции. Глава государства требует до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства и перевести админуслуги в электронный формат.

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Источник: korrespondent.net