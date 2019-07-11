Иран получил первую партию обогащенного урана

В Иране получена первая партия обогащенного урана на подземном ядерном объекте в Фордо после перерыва с момента заключения ядерной сделки в июле 2015 года. Об этом сообщает агентство Mehr в четверг, 7 ноября.

"Подача газа в центрифуги и получение обогащенного урана начато в первые минуты четверга", – говорится в сообщении.

Речь идет о первой партии урана, полученной после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Работы проводятся под наблюдением экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечает агентство.

Накануне стало известно, что Иран приступил к закачке двух тонн гексафторида урана в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Это фактически означает начало четвертого этапа по сокращению Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

В свою очередь США осудили решение Ирана возобновить обогащение урана на подземном объекте в Фoрдo и пригрозили Тегерану "максимальным давлением".

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Источник: korrespondent.net