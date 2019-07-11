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07. 11. 2019

Во Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната

В ночь на четверг в городе Стрый в подъезде одного из жилых многоэтажных домов взорвалась граната. Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области 7 ноября.

"На лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлено во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области в подъезде жилого дома взорвалась граната

Ранее на этой неделе в Беляевском районе Одесской области во двор жилого дома бросили боевую гранату РГД-5. Осколки повредили ворота и фасад здания.

А накануне в Киеве на Троещине школьник из-за скуки кинул гранату в классе и выкрикнул: "Ложись!". К счастью граната оказалась учебной.

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Источник: korrespondent.net
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