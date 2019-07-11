Под Киевом из-под стражи сбежал гражданин России

В Киевской области разыскивают 51-летнего гражданина РФ, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что накануне мужчину задержали пограничники вместе сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества в аэропорту Борисполь. Россиянин находился в международном розыске за совершение ряда преступлений, в том числе и на родине.

На него составили протокол о задержании по ст.208 Уголовного процессуального кодекса и отправили в изолятор временного содержания до принятия решения судом. Но во время перевозки россиянин сбежал.

Теперь полицейские просят помочь найти беглеца. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета. Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

Напомним, в августе в аэропорту Борисполь во время экстрадиции от сотрудников СБУ сбежал израильский наркобарон Амос Дов Сильвер. Его нашли уже на следующий день в одной из областей Украины и со второй попытки экстрадировали в Израиль.

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Источник: korrespondent.net