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07. 11. 2019

Штаб ООС анонсировал разведение в Петровском

В штабе операции Объединенных сил анонсировали разведение сил и средств в Петровском Донецкой области 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС в четверг, 7 ноября.

Как сообщается, завтра состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское для освещения начала практического этапа разведения.

Разведение сил произойдет при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

Ранее ожидалось, что отвод войск в Петровском начнется 4 ноября.

Напомним, в прошлый вторник начался отвод в Золотом, несмотря на заявления об обстрелах.

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Источник: korrespondent.net
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