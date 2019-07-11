На Портнова завели дело за угрозы журналистам

Полиция открыла уголовное производство по факту высказываний юриста Андрея Портнова в адресс журналистов Радио Свобода, сообщает пресс-служба полиции в четверг, 7 ноября.

Указанные сведения квалифицированные по двум статьям Уголовного кодекса Украины: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 2 ст. 171) и угроза или насилие в отношении журналистапо (ч. 1 ст. 345-1).

Ранее Портнов изложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы Схем. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

В ответ Схемы заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду Схем. Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его лицо - публичным. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления в любой другой способ", - сказано в заявлении журналистов.

Впоследствии Андрей Портнов пригрозил всей редакции Схем публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Думаю, будет не лишним и периодическая показательна прогулка с биноклем у места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивый сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами", - писал Портнов.