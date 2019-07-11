Ученые обнаружили редкий гриб под названием "пальцы дьявола" впервые за два десятилетия. Об этом сообщает The Sun.

Находку обнаружили в заповеднике Долбери-Уоррен около города Бристоль. Редчайший гриб антурус Арчера или "пальцами дьявола", последний раз видели в Британии в 1999 году.

Экологи отмечают, что гриб выглядит устрашающе, но не является ядовитым. Он напоминает красные длинные пальцы или щупальцы, покрытые слизью. Гриб источает запах, напоминающий гниющую плоть.

Cмотрите фотогалерею: Впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола"

Кроме того гриб живет и питается за счет разлагающейся ткани: палых листьев или старых пней.

Ранее редчайшую птицу сняли в США. Также Корреспондент писал о том, что в лесу Шотландии нашли редкую белку-альбиноса.

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Источник: korrespondent.net