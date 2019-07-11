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07. 11. 2019

Истребитель США F-16 случайно уронил ракету на Японию

Военный истребитель США F-16 уронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщила пресс-служба командования сил США в Японии в четверг, 7 ноября

"Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что причина случившегося устанавливается, о пострадавших информации не поступало. При этом американцы считают, что инцидент подчеркивает "важность учений, приближенных к реальным условиям".

Напомним, что ранее в небе над Германией истребитель потерял два топливных бака. Tornado возвращался с учений на авиабазу Шлезвиг. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.

Также сообщалось, что в США истребитель F-16 врезался в здание. Боевой самолет упал на крышу здания возле военной базы. Пилот успел катапультироваться.

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Источник: korrespondent.net
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