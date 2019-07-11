На Прямом заявили об обысках у собственника

У собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко проводят обыски. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала в четверг, 7 ноября.

"Владимира Макеенко на месте мы не видели, в квартиру мы не заходили, потому что она была закрыта. В подъезде самом мы его также не видели. Однако, кто именно проводит обыски, мы тоже пока что не понимаем, так как никаких опознавательных знаком на этих людях не было. Представится и сказать, из какого они органа, они нам отказались", - сказал репортер.

По его словам, двери квартиры перед обыском никто не взламывал. В саму квартиру зашли 3-4 мужчины, а вместе с ними две женщины, которые, предполагает журналист, выступили в качестве свидетелей.

Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако, как сообщается, правоохранитель отказался сообщать, какой именно, и по какому делу.

Напомним, в июле обыски провели в офисе Прямого. Тогда была произведена выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала.

Как известно, владельцем телеканала называют экс-президента Петра Порошенко.

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Источник: korrespondent.net