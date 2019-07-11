Как выглядит IT-сектор в Украине - исследование

За последние четыре года украинский IT-рынок увеличился вдвое и достиг показателя в 184,7 тысяч специалистов. Об этом свидетельствуют данные исследования компании N-IX, передает LIGA.tech в четверг, 7 ноября.

IT-сфера стала одним из главных направлений по экспорту услуг в Украине - она приносит около $5 млрд в год. Согласно отчету CEE за 2019 год, сектор разработки программного обеспечения в стране вырос на 19% в 2018 году и продолжает прогрессировать.

Вот как по данным таких организаций, как World Bank, PwC и IT Ukraine, выглядит украинская IT-отрасль в цифрах:

В Украине более 1600 компаний, который занимаются IT-услугами;

Кадровый резерв IT-сферы в Украине - 185 000 специалистов;

Сегодня на рынке работает более 4000 технологических компаний;

Более 100 компаний из списка Fortune (рейтинг крупных мировых компаний по количеству выручки - ред.) - являются клиентами украинских IT-фирм;

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это третья по величине отрасль, на которую приходится 20% всего украинского экспорта услуг.

По данным компании HackerRank, Украина занимает 11 место среди 50 стран с лучшими разработчиками ПО в мире. Также она занимает шестое место в рейтинге лучших программистов TopCoder.

Ежегодный опрос украинских разработчиков ПО, проводимый порталом DOU, показывает, что Java является самым популярным языком программирования в Украине, за ним следуют - JavaScript, C #, PHP и Python.

Поскольку спрос на услуги по разработке ПО растет - как во всем мире, так и в Украине, число вакансий, связанных с технологиями, также растет. В 2018 году количество вакансий в DOU увеличилось с 3111 до 4606 в месяц.

В то же время количество компаний, предлагающих возможности трудоустройства в DOU, выросло на 38% - с 2419 до 3339. Наиболее востребованными IT-специалистами являются специалисты по Front-end, QA и PHP, так как эти категории составляют 31% всех вакансий.

Вот как распределяются вакансии среди украинских айтишников:

Опросы украинских IT-специалистов показывают, что 67% из них живут в Киеве, Харькове и Львове.

По данным Stack Overflow, в Киеве насчитывается около 68 500 разработчиков ПО, что составляет 37% всего украинского пула IT-специалистов. Все крупные украинские ИТ-компании, включая GlobalLogic, Ciklum, SoftServe, Epam, N-iX и ​​ другие, имеют крупные центры разработки в столице.

Львов является вторым по величине IT-центром в Украине. В городе работают более 20 000 IT-специалистов и около 317 IT-компаний, большинство из которых предоставляют услуги аутсорсинга программного обеспечения клиентам в США и Западной Европе.

Ранее сообщалось, что в Кабмине придумали новый налог для айтишников. Премьер-министр предлагает создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли со спецсбором.

Позже Гончарук прокомментировал налог для айтишников. Премьер Алексей Гончарук утверждает, что крупнейшие IT-компании согласились платить дополнительный налог.

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Источник: korrespondent.net