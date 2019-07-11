В Ровно неизвестный бросил гранату во двор жилого дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 04:00 ночи на улице Декабристов. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.

В доме проживает 22-летняя дочь предпринимателя, которая на момент инцидента была в доме одна. Она не пострадала. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно. Сработала сигнализация, но злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

В свою очередь УНИАН со ссылкой на полицию сообщает, что гранату взорвали возле дома бывшего чиновника и депутата Владимира Рабинюка, который сейчас занимается бизнесом.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно взорвали гранату во дворе дома бизнесмена

Ранее в четверг стало известно, что в городе Стрый произошел взрыв гранаты в подъезде одной из жилых многоэтажек, расположенной на улице Сковороды.

А накануне в Киеве на Троещине школьник из-за скуки кинул гранату в классе и выкрикнул: "Ложись!". К счастью граната оказалась учебной.

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Источник: korrespondent.net