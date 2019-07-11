В Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря. Об этом накануне сообщила местная патрульная полиция.

Так, патрульным поступила оперативная информация из СБУ о предположительном наличии в одном из транспортных средств предметов, обращение которых запрещено законом.

"Остановив автомобиль Renault, инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой было выявлено около 40 баллонов с маркировкой "Газ фреон"", – говорится в сообщении.

Как в дальнейшем выяснили сотрудники СБУ, внутри баллонов были камни коричневого цвета, внешне похожие на янтарь, общим весом более 400 килограммов.

Следственные действия продолжаются.

Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области нашли 400 кило янтаря в баллонах

Накануне стало известно, что пограничники в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей обнаружили в автомобиле 59-летнего украинца огнетушитель, набитый янтарем. Всего было изъято 5 кило камней различной геометрической формы и размера желтого цвета.

Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.

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Источник: korrespondent.net