В Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря. Об этом накануне сообщила местная патрульная полиция.
Так, патрульным поступила оперативная информация из СБУ о предположительном наличии в одном из транспортных средств предметов, обращение которых запрещено законом.
"Остановив автомобиль Renault, инспекторы провели поверхностную проверку, в ходе которой было выявлено около 40 баллонов с маркировкой "Газ фреон"", – говорится в сообщении.
Как в дальнейшем выяснили сотрудники СБУ, внутри баллонов были камни коричневого цвета, внешне похожие на янтарь, общим весом более 400 килограммов.
Следственные действия продолжаются.
Cмотрите фотогалерею: В Тернопольской области нашли 400 кило янтаря в баллонах
Накануне стало известно, что пограничники в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей обнаружили в автомобиле 59-летнего украинца огнетушитель, набитый янтарем. Всего было изъято 5 кило камней различной геометрической формы и размера желтого цвета.
Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby