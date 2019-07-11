Российские пограничники закрыли пункт пропуска Армянск в Крыму

На админгранице с аннексированным Крымом российские пограничники закрыли свой пункт пропуска Армянск. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 7 ноября.

Как сообщается, закрытие пункта пропуска якобы связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что другие автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска Армянск пересекли около 2400 человек.

Напомним, что ранее российские пограничники на въезде в Крым задержали украинца. Мужчину обвиняют в том, что он якобы пытался попасть на территорию России (подразумевается аннексированный Крым), хотя ранее ему было запрещено пересекать границу РФ.

Также сообщалось, что силовики РФ почти час допрашивали правозащитника при выезде из Крыма. Сотрудники погранслужбы ФСБ России устроили 40-минутный допрос Абдурешиту Джеппарову, сообщил его адвокат.

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Источник: korrespondent.net