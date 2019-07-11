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07. 11. 2019

Турция заявила о задержании ребенка аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силовики задержали ребенка убитого лидера террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 ноября.

"Проведенный тест ДНК у ребенка подтвердил [что он является ребенком аль-Багдади]. Они (задержанные в Турции родственники аль-Багдади - ред.) остаются в депортационном центре в Турции. Министерство юстиции примет необходимые решения относительно них", - отметил Эрдоган.

Ранее президент Турции также сообщил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net
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