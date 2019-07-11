Неизвестные в четверг, 7 ноября, сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Об этом сообщил в Facebook депутата Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.

Cмотрите фотогалерею: Поезд на Львов "заминировали": пассажиров высадили

Ранее в Киеве и Харькове "заминировали" шесть станций метро. На местах "минирований" работают следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники.

Также на этой неделе в Киеве "заминировали" центральные станции метро – Майдан Незалежности и Дворец Спорта. По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружили. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net