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07. 11. 2019

Поезд на Львов "заминировали": пассажиров высадили

Неизвестные в четверг, 7 ноября, сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Об этом сообщил в Facebook депутата Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.

Cмотрите фотогалерею: Поезд на Львов "заминировали": пассажиров высадили

 
Ранее в Киеве и Харькове "заминировали" шесть станций метро. На местах "минирований" работают следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники.

Также на этой неделе в Киеве "заминировали" центральные станции метро – Майдан Незалежности и Дворец Спорта. По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Источник: korrespondent.net
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