Неизвестные в четверг, 7 ноября, сообщили о минировании поезда, который направлялся в сторону Львова из Киева. Об этом сообщил в Facebook депутата Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
По его словам, правоохранители сейчас проверяют поезд на наличие взрывоопасных веществ и предметов. Пассажиров пришлось эвакуировать на станции Обводной, возле Коростеня в Житомирской области.
Cмотрите фотогалерею: Поезд на Львов "заминировали": пассажиров высадили
Также на этой неделе в Киеве "заминировали" центральные станции метро – Майдан Незалежности и Дворец Спорта. По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружили.
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Источник: korrespondent.net
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