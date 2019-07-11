Обыски у владельца Прямого проводит ГБР

Обыски у собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко проходят по делу о купле-продаже канала. Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, пишет РБК-Украина в четверг, 7 ноября.

"Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования в производстве по покупке и продаже телеканала Прямой", - сообщили в ГБР.

Обыски прокомментировала партия экс-президента Европейская солидарность, заявив о наступлении на свободу слова.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию" власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому", - говорится в заявлении.

"Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - добавили у Порошенко.

Фракция "ЕС" подчеркивает, что Украина переживала разные времена, но к подобным "методам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича".

"Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями к европейским структурам и международным организациям, поскольку действия украинских властей не соответствуют стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского пошиба авторитарной политики", - добавили в политсиле.

Напомним, в июле обыски провели в офисе Прямого. Тогда была произведена выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала.

Как известно, владельцем телеканала называют экс-президента Петра Порошенко.

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Источник: korrespondent.net