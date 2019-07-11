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07. 11. 2019

Зеленский назначил глав СБУ в шести областях

Президент Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной. Об этом говорится в президентских указах №№814-820 от 7 ноября.

Так, Глава государства назначил:

  • Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
  • Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
  • Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
  • Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
  • Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
  • Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Зеленский также назначил Игоря Носко начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.

Напомним, что ранее Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ. Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы стал Роман Семенченко, много лет работавший в СБУ.

Также сообщалось, что Зеленский готов немедленно уволить Ивана Баканова, если ему предоставят доказательства того, что нового главу СБУ консультирует экс-глава военной прокуратуры Анатолий Матиос.

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Источник: korrespondent.net
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