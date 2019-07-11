В Киеве арестовали женщину-ветерана АТО

Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко. Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретар Печерского райсуда Виталий Чергавый.

"Вчера Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Инны Грищенко", - сказал он.

Отметим, что о задержании Инны Грищенко сообщил на своей странице в Facebook ветеран войны на Донбассе Станислав Краснов.

"Арестована Пума - Инна Грищенко. Ничего не понятно, что и за что. Совсем недавно во Франковске арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев", - написал Краснов.

Кроме того, учредитель Pizza Veterano Леонид Остальцев сообщил, что правоохранители провели обыски в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника Дмитрия Терещенко.

Он отметил, что Грищенко работала у него три года назад, а Терещенко подозревают в причастности к покушению на убийство на Прикарпатье.

"Никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко", - отметил Остальцев.

Напомним, бойца АТО признали виновным в убийстве президента банка Аркада. Суд признал водителя президента банка Аркада виновным в его убийстве и освободил по "закону Савченко".

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Источник: korrespondent.net