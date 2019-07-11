В ГБР заявили об угрозе для жизни Пашинского

Жизни и здоровью бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского угрожает опасность. Об этом сказал судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук со ссылкой на данные Государственного бюро расследований, сообщают Українськi новини в четверг, 7 ноября.

Он отметил, что сегодня Пашинский должен был быть допрошен как свидетель в деле о расстреле активистов Евромайдана. Но ГБР отказалось разрешить доставку экс-депутата, который также является подозреваемым в уголовном производстве, которое расследует бюро.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого являет небезопасным", – огласил судья позицию ГБР.

Он также отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось. В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября – День Достоинства и Свободы (дата начала Евромайдана). Суд также подчеркнул, что стадия допроса свидетелей близится к завершению.

Как сообщалось, 18 октября Апелляционный админсуд Киева оставил без изменений избранную ранее меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 4 декабря из-за инцидента со стрельбой, который произошел в конце 2016 года.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что открыты три новых уголовных производства, в которых фигурирует Сергей Пашинский.

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Источник: korrespondent.net