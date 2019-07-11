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07. 11. 2019

На Донбассе ранили украинского военного

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщает Минобороны Украины в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что враг осуществил по одному обстрелу на донецком и луганском направлениях. Оба начались около пяти часов утра.

Так, на луганском направлении противник в течение получаса вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил в районе Крымского.

А на донецком направлении сепаратисты длительное время обстреливали позиции ВСУ у Водяного из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации, за эти сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил с ранением доставлен в военный мобильный госпиталь", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 6 ноября сепаратисты 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Четыре бойца получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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