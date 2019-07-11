В Германии у депутата случился приступ во время выступления в Бундестаге

На заседании Бундестага у депутата Маттиаса Хауэра во время выступления случился приступ. Об этом сообщает издание Focus Online в четверг, 7 ноября.

Хауэр говорил об использовании денежных средств и почти завершил свою речь, когда неожиданно начал дрожать и с трудом дышать. К нему немедленно подбежали другие депутаты и помогли лечь на пол.

Офис депутата сообщил, что сейчас Хауэр находится в сознании и в стабильном состоянии. Политика госпитализировали и угрозы для его жизни нет.

Заседание парламента ненадолго приостановили, почти через час депутаты возобновили работу.

Напомним, что 18 июня в Берлине на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским саму канцлера Меркель начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.

А через неделю на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приступ повторился. Подробно в материале У Меркель новый приступ: что со здоровьем канцлера.

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Источник: korrespondent.net