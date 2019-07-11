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07. 11. 2019

В Кривом Роге мужчина жестоко избил двух пенсионерок

В Кривом Роге мужчина жестоко избил двух пожилых женщин прямо на улице. Одна из пенсионерок умерла, сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц в Терновском районе. По неизвестным причинам 36-летний мужчина поссорился с двумя пожилыми женщинами и избил их. 75-летняя пенсионерка погибла на месте. Вторую жертву нападения, 81-летнюю женщину, в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Мужчину задержали сразу после нападения, практически за считанные минуты. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Днепре злоумышленники ворвались в частный жилой дом на улице Анапской, где избили битами и ограбили троих пенсионерок. Тогда отмечалось, что самой старшей из пострадавших 103 года. Накануне все женщины получили пенсию.

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Источник: korrespondent.net
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