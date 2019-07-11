Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему вывоза украинскими предприятиями продукции двойного назначения для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 7 ноября.

По предварительной информации, бывшие работники предприятия в Мелитополе, которое производило и экспортировало продукцию в Россию, наладили схему поставки продукции двойного назначения для ВМФ России и создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и РФ.

Сообщается, что предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти изготовленное оборудование под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления и контроля.

Сотрудники ГБР провели ряд обысков в помещениях Государственной таможенной службы, по месту расположения производственных помещений и офисов субъектов хозяйствования, а также по месту жительства предпринимателей. Следователи изъяли оборудование и техническую документацию.

Открыто производство по статьям о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.1 ст.333, ч.2 ст.364 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: ГБР расследует поставки оборудования для ВМФ России

На прошлой неделе стало известно, что украинец пытался вывезти в РФ детали к военным кораблям. Во время обыска у него обнаружили флэш-накопители, компьютерную технику, содержащую переписку с заказчиками из России.

Ранее в России заявили, что за пять лет им якобы удалось заменить 99,5% украинских комплектующих в сфере судостроения.

Известно, что в России возникли сложности с производством фрегатов для ВМФ из-за остановки поставок украинских комплектующих в 2014 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net