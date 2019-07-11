Свобода слова по-новому: Как "авторитет" в судах "побеждает" СМИ

В Украине катастрофически ухудшается ситуация со свободой слова: неугодным средствам массовой информации просто закрывают рот, "протаскивая" через суды сомнительные и наспех слепленные судебные решения.

Свидетельством тому – последнее решение Бабушкинского районного суда Днепра по иску широко известного в узких кругах бизнесмена Александра Петровского. Вместе с Корреспондент.net ответчиком является издание Цензор, а также обычный читатель сайта Марина Земляная. Суд обязал оба издания выплатить по 450 тысяч гривен компенсации "морального ущерба", а с Земляной - взыскать 115 тысяч гривен за репост в социальной сети Facebook.

В случае с Корреспондент.net районный суд удовлетворил иск бизнесмена о возмещении ему морального ущерба, нанесенного якобы публикацией в одном из блогов раздела сайта Я – корреспондент.

В блоге, размещенном известным украинским политологом Алексеем Красноперовым в 2017 году, Петровский был назван "криминальным авторитетом", что через два года так "расстроило" героя публикации, что он подал в суд и потребовал почти полмиллиона гривен морального ущерба.

Еще раз акцентируем: авторский материал был размещен в личном блоге Алексея Красноперова в разделе Я – корреспондент сайта Корреспондент.net , к которому ни администрация сайта, ни редакция отношения не имеют. Соответствующее предупреждение содержится под каждой публикацией блогосферы:

Согласно украинского законодательства, именно автор статьи должен нести всю ответственность за публикации, размещенные от его имени, как материальную, так и ту, что касается достоверности опубликованной им информации. Раздел сайта Я – корреспондент предоставляет лишь платформу для размещения авторских материалов блогерам.

Но ни юристов Петровского, ни судью Литвиненко Бабушкинского районного суда Днепра это ничуть не смутило. Как не смутило и истечение срока исковой давности: Петровский обратился в суд о признании информации, размещенной в статье, недостоверной и о "моральном ущербе" более чем через год после публикации, в то время, как по украинским законам срок исковой давности об опровержении недостоверной информации в СМИ составляет один год. То есть даже если бы это была редакционная публикация, у суда не было бы оснований удовлетворять космические для подобных исков в нашей стране суммы.

Вызывает вопросы и сама сумма в 450 тысяч гривен морального ущерба. По информации юристов сайта Корреспондент.net, при рассмотрении дела была проведена судебно-психологическая экспертиза относительно истца, которая оценила его "страдания" именно во столько. При этом эксперт принял решение на основании всего одной встречи с Петровским, то есть только с его слов. Ни его родственники, ни друзья не опрашивались по поводу его возможных переживаний, что обычно делается в таких случаях.

На данные аргументы суд также не обратил внимания при принятии решения в пользу Петровского. Разумеется, Корреспондент.net будет подавать апелляцию и оспаривать судебное решение, как и издание Цензор, также пострадавшее от судебного произвола.

Напомним, ранее другой райсуд вынес беспрецедентное для Украины и абсолютно противозаконное решение по другому иску, попытавшись ограничить читателям доступ к Корреспондент.net.

Кто такой Петровский?

Александр Налекрешвили, позже взявший фамилию отчима Петровский, родился 9 июня 1972 года в грузинском городе Рустави. Он называет себя президентом Международного благотворительного фонда Солидарность, однако еще в 2010-2011 годах Юрий Луценко, на то время находившийся в статусе экс-министра внутренних дел, называл Петровского "криминальным авторитетом Днепропетровска".

"Из-за границы вернулся разгромленный в 2005-2006 годах криминальный авторитет Днепропетровска "Нарик", и мы видим в Днепропетровске уже последствия – взрывы, рэкет, рейдерство", - говорил Луценко в 2010 году. В 2011 году Луценко добавил: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов". Новая волна интереса к Александру Петровскому поднялась вместе с публикацией в апреле 2018 года фотографий, на которых он держит футбольный кубок Лиги Чемпионов УЕФА вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. 17 декабря 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре Петровский стоял возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и президента Петра Порошенко. 5 января 2019 года в Стамбуле после подписания Томоса об автокефалии Украинской православной церкви Петровского сфотографировали рядом со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. В январе 2019 года журнал Новое время опубликовал расследование о Петровском, в котором, в частности, написал: "Как выяснила журналист НВ Кристина Бердинских, Петровский выиграл несколько судебных процессов – как против самого Луценко, так и против журналистов, - по итогам которых суд запретил называть бизнесмена "Нариком", "руководителем организованной преступной группировки" или "криминальным авторитетом"". К примеру, в августе 2018 года Жовтневый районный суд Днепра вынес такое решение по иску Петровского к интернет-порталу Цензор.нет и его главному редактору Юрию Бутусову, а также еще к нескольким лицам. Речь шла о публикациях на портале Цензор.нет и на личных Facebook-страницах ответчиков. В одной из них, в частности, была такая фраза: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена". В ответ на это Петровский в своем иске заявил, что считает подобные утверждения "безосновательными, необоснованными и не соответствующими действительности". Он также заявил суду, что "никогда не привлекался к уголовной ответственности не имеет судимостей, никогда не имел каких-либо связей с криминальным миром"; "никогда не был осужден ни по одной из статьей Уголовного кодекса Украины", и "ни одного уголовного производства в отношении него органами следствия не открыто". Кроме того, согласно утверждению Петровского, он не имеет никакого отношения к криминальному авторитету по прозвищу "Нарик" и "впервые слышит такое странное прозвище, а потому считает, что автор статьи порочит его деловую репутацию и доброе имя". В итоге днепровский Жовтневый районный суд частично удовлетворил иск Петровского – судья признал "не соответствующими действительности" и "унижающими деловую репутацию", сведения о том, что Петровский известен в криминальных кругах как "Нарик", "руководитель организованной преступной группировки", "криминальный авторитет". Ответчиков обязали выплатить по 2 тыс. грн и опубликовать опровержение. Еще одно аналогичное решение тот же суд принял и в мае 2018 года, приняв сторону Петровского. В обоих решениях судьи упоминают о том, что в 2010 году Петровский уже выиграл иск о защите чести и деловой репутации к Юрию Луценко, который также называл его "Нариком" и "криминальным авторитетом". В свою очередь, главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов впервые услышал от журналиста НВ о том, что, согласно судебному решению, он что то должен Петровскому. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".

Источник: korrespondent.net