Драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа

Драку лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от Слуги народа Андреем Герусом квалифицировали как угроза или насилие в отношении государственного деятеля. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что для выяснения обстоятельств драки Ляшко с Герусом полиция открыла уголовное дело по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.

В полиции также добавили, что на месте происшествия в зале международных делегаций аэропорта Борисполь уже никого не было, когда на вызов прибыла следственно-оперативная группа.

"Полиция установила, что участниками конфликта были действующий народный избранник Верховной рады и экс-депутат. Ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась", - говорится в сообщении.

Накануне Ляшко в аэропорту подрался со "слугой народа". Конфликт произошел из-за поправки главы комитета Рады по энергетике Геруса, которая позволяет импортировать электроэнергию из России.

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Источник: korrespondent.net