Какой уровень ксенофобии среди украинцев - соцопрос

Украинцы чаще всего предубеждены против ромов и африканцев, а к себе, россиянам и белорусам относятся спокойно. Об этом свидетельствует соцопрос Киевского международного института социологии, опубликованный в четверг, 7 ноября.

Допустить, что россияне могут стать членами их семьи, готовы треть украинцев - 34,1%, в таком же качестве видят белорусов 27,4%. Совсем не пускать россиян в Украину хотели бы 13,8% опрошенных.

В то же время, породниться с африканцами готовы только 6,4% украинцев, не пускали бы их в страну - 17%; ромов в качестве родственников готовы видеть только 4,8% опрошенных, не пускать их в страну хотели бы 33,2%.

Опрос проведен с 6 по 16 сентября, опрошено 2035 респондентов из 110 населенных пунктов Украины (кроме временно оккупированных территорий), статистическая ошибка выборки - от 3,3% для результатов, близких к 50%, до 1,4% для результатов, близких к 5%.

Напомним, что ранее опрос выяснил, сколько украинцев считают себя патриотами.

Также социологи рассказали, что каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет.

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Источник: korrespondent.net