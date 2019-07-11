Президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга". Об этом он заявил в четверг, 7 ноября, в интервью журналу The Economist.

"То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов", - заявил он.

Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".

Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.

Ранее в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений по словам Макрона об украинцах. Его возмутили "украинские банды" во Франции. Критики уже заявили, что подобными заявлениями президент подыгрывает французским поклонникам правых взглядов.

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Источник: korrespondent.net