Порошенко не явился на допрос второй день подряд

Бывший президент Петр Порошенко второй день подряд не явился на допрос в Госбюро расследований. Как заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, экс-президента хотели допросить в деле о незаконной переправке через госграницу, сообщает УНН в четверг, 7 ноября.

"Пока не известны причины его неявки. Он был вызван сегодня для допроса в уголовном производстве, которое касается возможной организации незаконного пересечения государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов, в том числе и пятым президентом Украины Петром Порошенко. А также возможно работниками пограничной и таможенной службы", - сказала Иванова.

По ее словам, это уже 17-я неявка на допрос.

Отметим, накануне стало известно, что суд дал доступ Госбюро расследований к информации о суммах зарплаты, доходах и уплаченных Порошенко страховых взносах за пять лет.

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Источник: korrespondent.net