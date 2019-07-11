Посол заявил о позитиве отсрочки Brexit для Украины

Отсрочка выхода Британии из Евросоюза будет иметь положительные последствия для Украины. Об этом сказал посол Украины при ЕС Николай Точицкий в интервью Голосу Украины, сообщает Европейская правда в четверг, 7 ноября.

"Положительным фактором для Украины станет то, что в ближайшее время ожидается внесение британской кандидатуры в новый состав Европейской комиссии, каденция которой должна начаться с 1 декабря этого года", – сказал посол.

Таким образом, по его словам, комиссар ЕС от Великобритании сможет принимать полноценное участие в процессе принятия Еврокомиссией решений, в том числе по вопросам, которые влияют на реализацию национальных интересов Украины.

Кроме того, считает Точицкий, продолжение членства Великобритании в ЕС повлияет на дискуссии внутри Евросоюза о продлении срока действия санкций против России.

"Не секрет, что Великобритания всегда поддерживала Украину в этих важных вопросах", – подчеркнул дипломат, добавив, что именно благодаря инициативе Великобритании в 2018 году ЕС ввел санкции против российских компаний, которые строили мост через Керченский пролив.

Известно, что в декабре лидеры ЕС будут принимать решение о продлении секторальных санкций против России на следующие шесть месяцев.

"Мы работаем над тем, чтобы консенсус в ЕС по этому вопросу сохранялся и санкции были продолжены", – отметил Точицкий.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. В итоге Британия не покинула ЕС 31 октября, как этот неоднократно обещал Джонсон.

А 29 октября Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net