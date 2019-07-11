В Афганистане четверо судей погибли при нападении

В Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что чиновники ездили в отпуск из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди из засады.

Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан", однако эта группировка пока не взяла на себя ответственность.

Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири. Погибли ученики начальной школы.

Ранее сообщалось, что на севере Афганистана девять школьников погибли в результате взрыва в районе Даркад провинции Тахар. Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири.

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Источник: korrespondent.net