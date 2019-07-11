Под Киевом вор за ночь обошел 85 домов

В Белогородке Киевской области один вор за ночь обошел 85 домов, многие из них ограбив. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТСН.

Вора хорошо видно на многочисленных записях с камер наблюдения, однако полицейские пока что его найти не могут. В некоторых домах вещи украли в то время, когда хозяева были дома и спали в нескольких метрах.

"Местных больше всего удивляет наглость, с которой работал вор, поскольку, как видно с камер наблюдения, он совершенно никуда не спешил. Когда ему не удавалось отпереть двери, он шел в следующий дом. В общей сложности вор обошел 85 домов. На это у него ушло пять часов. Местные подозревают, что у него был сообщник, так как на камерах видно, что время от времени он говорит по рации", - рассказал корреспондент с места события.

Кроме домов, вор пытался ограбить автомобили. Местные опасаются, что он придет снова.

Напомним, недавно Руслану Писанку пытались обворовать на киевском вокзале. Ведущая стала жертвой семьи ромов.

Ранее в США вор-неудачник разрыдался, застряв в дымоходе на девять часов. Его спасение сняли на камеру.

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Источник: korrespondent.net