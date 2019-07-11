Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2019, четверг, 17:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
07. 11. 2019

Задержан экс-глава госпредприятия за поставку оборудования для ВМФ России

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что задержанный был коммерческим директором государственного предприятия, производившие продукцию двойного назначения, которая используется на военных лодках, в частности российских.

"Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Задержан экс-глава госпредприятия за поставку оборудования для ВМФ России

Силовики задержали фигуранта дела вместе с сообщником на таможенном посту "Мелитополь" во время оформления оборудования для охлаждения жидкости на военных кораблях.

"В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей военного оборудования и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает нелегальные поставки. Также выявлено компьютерную технику с перепиской с заказчиками в России", - добавили в СБУ.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует поставки оборудования для ВМФ России. 

Напомним, украинец пытался вывезти в РФ детали к военным кораблям. Житель Николаева планировал переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.