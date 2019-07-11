Киев заговорил о "других способах" блокировки СП-2

Решение властей Германии, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северной поток-2, в случае принятия будет обжаловано в суде. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил торговый представитель Украины - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает в Twitter журналист Евгений Солонина.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция в правительстве Германии разработала новый законопроект, который исключит Северный поток-2 из действия обновленной газовой директивы ЕС.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими ", - сказал он.

"По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ - некий динозавр", - добавил Качка.

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

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Источник: korrespondent.net