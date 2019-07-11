Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2019, четверг, 17:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
07. 11. 2019

Киев заговорил о "других способах" блокировки СП-2

Решение властей Германии, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода Северной поток-2, в случае принятия будет обжаловано в суде. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил торговый представитель Украины - замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает в Twitter журналист Евгений Солонина.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция в правительстве Германии разработала новый законопроект, который исключит Северный поток-2 из действия обновленной газовой директивы ЕС.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими ", - сказал он.

"По сути, продолжается попытка сохранить старую модель рынка газа, в котором РФ - некий динозавр", - добавил Качка.

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку Северного потока-2 по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая до сих пор не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

В свою очередь, глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании по Северному потоку-2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.