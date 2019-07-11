Полицейский на Днепропетровщине продавал боеприпасы через интернет

В Днепропетровской области полицейские задержали своего коллегу, который продавал боеприпасы через интернет. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что еще в сентябре полицейские нашли объявление о продаже патронов. Позже выяснилось, что сбытом занимался их коллега из Павлограда.

Спецназ КОРД задержал полицейского в отделении почты – он пытался отправить своему клиенту семь упаковок с патронами. Всего у него изъяли 350 патронов калибра 5,6 мм.

В тот же день мужчину задержали, решается вопрос о вручении ему подозрения. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее под Одессой в порту нашли сотни патронов в прибывшем авто из США. Патроны нашел служебный пес.

Такде сообщалось, что под Днепром мужчина собирал грибы, а нашел гранатометы.

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Источник: korrespondent.net