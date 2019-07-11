Шалуны и шатуны. Политические скандалы ноября

Украина отвела на километр свои войска в Золотом Луганской области ради проведения встречи в «нормандском формате». Встречу все никак не назначат, но круг вопросов, которые на ней планируют обсудить, продолжает расширяться, пишет Валерий Литонинский в №21 Журнала Корреспондент.
Разведение войск на линии фронта в Украине быстро превратилось из военно-технического вопроса в чисто политический. Запустить процесс разведения власти пытались целый месяц, начиная с 1 октября, столкнувшись из-за этого с самыми массовыми акциями протеста по всей стране со времен Революции достоинства и реальной поляризацией общества. В конце концов, отвод военных таки продавили, но пока получается так, что разведение есть, а тишины на Донбассе как не было, так и нет.
С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Владимир Зеленский активно продвигает идею с разведением сил на Донбассе с самого старта своего президентства. Правда, ничего инновационного в этой идеи нет. В 2016 году уже пытались развести войска, причем ровно на тех же участках, что и сейчас. Тогда ничего не вышло. Сейчас после принятия решения на самом верху процесс пошел. Для начала отойти войска должны в трех районах. В первом — Станице Луганской Луганской области — разведение состоялось, украинские власти уже даже заканчивают там строительство нового моста через Северский Донец, разрушенного войной. Вот только есть один нюанс — украинские войска свои позиции и блокпосты в Станице Луганской перенесли, а боевики же только переодели своих бойцов в форму без опознавательных знаков и никуда не отходили. Кроме того, представители так называемой ЛНР пытались устраивать провокации в Станице Луганской, переходя на подконтрольную Украине территорию.
Следующий участок, где должен был произойти отвод войск, — Золотое Луганской области. Разведение в Золотом Зеленский анонсировал еще 1 октября, но оно постоянно срывалось из-за обстрелов боевиков. По правилам нельзя отводить войска, если на участке разведения семь дней не соблюдается тишина. Кроме того, в Золотое протестовать против разведения приехали добровольцы и ветераны боевых действий на Донбассе. Акция получила название Последний блокпост. Разбираться в ситуации в Золотое приехал лично Президент.
Именно из общения Зеленского с протестующими ветеранами вся страна узнала, что Президенту «42-й год и он не лох какой-то». Тон общения главы государства с воевавшими за Украину людьми многих возмутил. Например, политзаключенный Олег Сенцов заявил, что ему стыдно за Зеленского.
После поездки в Золотое Офис Президента выпустил фильм, который показали по всем центральным телеканалам страны. Суть его сводилась к тому, что все в Золотом хотят отвода украинских войск. И учителя в школе, и пенсионеры, и другие местные жители. Вот прямо встречают Зеленского на улице и говорят: отведите войска. И только приехавшие ветераны против разведения, их в фильме еще и обвинили в том, что они якобы привезли с собой в Золотое незаконное оружие. Правда, потом в МВД заявили, что оружие законное, это же подтвердили и сами добровольцы, но кино уже все посмотрели. О том, что войска не отводят из-за обстрелов со стороны боевиков, в фильме не сказано ни слова. Про них просто забыли.
В итоге, как это бывает при Зеленском, кино начали воплощать в жизнь. В ней на обстрелы тоже закрыли глаза, и 29 октября, через два дня после отъезда Зеленского, в Золотом объявили о начале разведения сторон. Хотя еще 28 октября штаб Операции объединенных сил отчитывался об обстрелах в этом населенном пункте. Фиксировали в штабе ООС обстрелы в Золотом и 23 октября, даже за несколько часов до запуска разведения обстреляли несколько домов.
Как же тогда можно было начинать разведение? Придумали сразу несколько отговорок. И что стреляли в Золотом, но не на участке отвода войск, а рядом, и что часть обстрелов фиксировал штаб, но не фиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ, какие-то сообщения об обстрелах просто подчистили.
В результате украинские войска таки отошли на один километр вглубь контролируемой территории, а в образовавшуюся «серую зону» зашли полиция и Нацгвардия. Ветераны отказались отходить и продолжают протестовать, в Киеве провели акцию против разведения на Банковой у Офиса Президента. Боевики утверждают, что тоже отошли, но из подтверждений этого есть только видео, снятое ими же. Остается отвести войска еще на одном участке — в Петровском Донецкой области, и первый этап разведения будет закончен. Но в Петровском тоже стреляют, 1 ноября разведение там было сорвано. Будем ждать или, в конце концов, снова закроем глаза?
ТУР В НОРМАНДИЮ
Президент Зеленский верит, что разведение сил принесет мир и позволит сохранить жизни украинских военных. Но главная цель разведения, по словам представителей украинской власти, — это проведение саммита «нормандской четверки», в которую входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Кремль выставил условием организации встречи согласование так называемой формулы Штайнмайера и разведение сил. Зеленский готов выполнить эти условия ради того, чтобы увидеться с Владимиром Путиным. Зачем ему так сильно нужна эта встреча и что она глобально может изменить? Хороший вопрос.
Президент Украины считает, что при личном общении сможет чего-то добиться от президента России. У Зеленского уже есть опыт достижения договоренностей с Путиным по поводу обмена пленными, и украинский глава государства надеется развить успех или хотя бы попробовать. Правда, пока все выглядит так, что Путин увидел готовность Зеленского идти на уступки и подталкивает его к все новым и новым. То «формула Штайнмайера», то разведение, то в Кремле уже начали разговоры о необходимости имплементации формулы в украинское законодательство, а только потом будет встреча.
Так может дойти до того, что Путину никакие нормандские переговоры не понадобятся вовсе, Украина и без них выполнит все требования РФ. Как можно вообще надеяться на добрую волю Путина после пяти лет войны? Зеленский на своем пресс-марафоне говорил, что Россия тоже устала от войны, он это чувствует. Посмотрим, не подведут ли его чувства.
При этом конкретной даты встречи в «нормандском формате» до сих пор нет. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорит, что саммит может состояться до конца ноября, но раньше мы уже слышали дедлайны и до «конца сентября», и «в ближайшие недели» и так далее. Что в «нормандском формате» могут обсуждать? Пока совершенно непонятно. В принципе что угодно. И дальнейшие шаги по мирному урегулированию, и дорожную карту выполнения Минских соглашений, и выборы на Донбассе. Чего точно не будут обсуждать — Крым. И это выглядит так, будто Украина готова на новый «Минск» или что там еще, причем в формате «Донбасс в обмен на Крым, с автономным статусом Донбасса в составе федеративной Украины».
По идее, после разведения сил на первых трех участках, то же самое должно состояться по всей линии фронта — а это еще около 30 участков. И отходить там придется украинским войскам с еще более чувствительных районов, которые отвоевывались ценой жизней наших солдат, например, из Широкиного и Марьинки. А Широкино — это, кстати, ключи от дверей Мариуполя. Если с таким трудом, постоянными обстрелами и протестами идет процесс разведения на трех участках, то что будет на 30?
Что касается выборов на Донбассе, то тут пищу для размышлений неожиданно подбросил новоназначенный советник секретаря СНБО и товарищ Зеленского Сергей Сивохо. Бывший популярный кавээнщик заявил, что украинские власти якобы проводили социологические исследования на оккупированной территории. И эти исследования показали хороший результат для партии Слуга народа. Более того, Сивохо утверждает, что в оккупированных районах уже даже есть люди, которые готовы баллотироваться от Слуги народа на местных выборах, в случае их проведения. Правда, главная загадка, как можно организовать в оккупации объективное социологическое исследование. Как там люди честно будут отвечать на политические вопросы об Украине и, главное, кому? В связи с этим возникает подозрение, а не «исследование» ли это ФСБ, подсунутое украинской власти, ради проведения выборов? Учитывая нескрываемую любовь ЗеКоманды к социологии, это может быть удачная наживка, которую уже проглотили. При этом до сих пор команда Зеленского не показала ни собственного плана урегулирования конфликта на Донбассе, ни стратегии реинтеграции временно неподконтрольных территорий. А эти темы уже раскалывают украинское общество, что, кстати, также выгодно Кремлю.
СЛУГИ ШАЛЯТ
Газ (см. стр. 18) и ситуация на Донбассе — вопросы национальной безопасности. Но не они в фокусе общества, а очередные скандалы с участием «слуг народа». Благо партия власти продуцирует промахи и конфузы с завидным постоянством, строго каждую неделю. Страсти с полиграф-шоу и поиском взяточников в монобольшинстве пока ничем не закончились. Много шума, никаких оргвыводов, надежда на правоохранительные органы.
Нардепа Евгения Шевченко, который выступил на российском ТВ с тезисами пропаганды «о мире и воинственных националистах», фракция Слуга народа тоже просто пожурила и потребовала от своих представителей больше никогда не общаться с российской прессой. Когда ветеран войны, народный депутат от фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич во время заседания Рады заявила о недопустимости действий Шевченко, «слуги народа» даже пытались ее освистать. Правда, в итоге пришлось извиняться. Причем отдувался за действия своих нардепов и сам Зеленский, по приезде в Тернополь местные активисты спросили у него, как можно в украинском парламенте освистывать героя войны.
Историю с хамством Президента в общении с ветеранами в Золотом попытались в Слуге народа отбить обвинениями в сторону другого депутата от ЕС — Софии Федины, которая в соцсетях рассуждала о возможном убийстве Зеленского на фронте. Но, в конце концов, нашелся скандал, который крыть Слуге народа было нечем. Нардепа от партии и главу парламентского комитета Богдана Яременко застукали прямо на заседании Рады за заказом секс-услуг и перепиской с, вероятно, секс-работницами. Особой пикантности делу добавляет тот факт, что нардеп женат и воспитывает двоих детей.
А дальше Яременко сделал все для того, чтобы не погасить скандал, а, наоборот, раздуть его еще больше. Сначала он бодро оправдывался, что проводил спецоперацию против парламентских журналистов, которые фотографируют телефоны нардепов, и что все переписки фейковые, на самом деле он имел в виду совсем другое. Когда ему, естественно, никто не поверил, Яременко начал извиняться перед женой, Президентом и фракцией. Правда, оказалось, что побудил его к этому пранкер, представившийся генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.
Потом Яременко принялся учить журналистов морали и угрожать уголовными делами за нарушение тайны переписки. Но ему стало не до угроз, когда вскрылись более ранние факты общения нардепа с путанами. Как оказалось, он уже несколько месяцев прямо в зале парламента устраивает свою интимную жизнь. Про то, что Яременко проводил какую-то спецоперацию и пытается проучить журналистов, он теперь не вспоминает, врать дальше уже некуда. Причем именно этой ложью в большей степени, а не своими сексуальными предпочтениями, нардеп настроил против себя общество. Теперь в Слуге народа решают, как выходить из очередного скандала, а тем временем об этой истории пишут чуть ли не в Сенегале, не говоря уже о европейских и американских медиа.
Это все было бы удивительно смешно, если бы Яременко не занимал очень влиятельный пост в Раде, — он глава парламентского комитета по иностранным делам. И прямо в начале первой ноябрьской недели планировался его визит в составе парламентской делегации в Эстонию, которая активно поддерживает Украину в ЕС и вообще на международной арене.
Призывы к Яременко уйти с поста главы парламентского комитета, а тем более сложить депутатский мандат, пока что привели лишь к poker face проштрафившегося шалуна. Никуда он уходить не желает, чем создает для руководителей страны крайне неловкую ситуацию — и в общении с эстонскими коллегами, и в будущем.
ВИЗИТ НАТО
К сожалению, отличился глава парламентского комитета Рады по международным вопросам как раз на неделе, когда в Раду пожаловал большой иностранный гость. В Украину приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе со всем Североатлантическим советом, послами всех государств — членов альянса. Выступление Столтенберга в украинском парламенте обернулось конфузом, генсек хотел после спича пожать руку спикеру Рады Дмитрию Разумкову, а тот просто указал высокому гостю на дверь. Под приезд делегации НАТО оппозиция в лице пятого президента Петра Порошенко попыталась запустить в информационное пространство тезис о необходимости обращения Украины к НАТО с заявкой на получение Плана действий по членству (ПДЧ). Во власти говорили, что этого делать не нужно, Столтенберг подтвердил данную позицию. НАТО ждет от Украины реформ, а не заявок. «Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания», — отметил генсек альянса. В фокусе сейчас соответствие стандартам НАТО. И на это альянс даже готов выделять Украине средства.
КАДРОВЫЕ МУКИ
Что касается кадров, то власти не хватает не только дипломатов, но и, например, губернаторов. Зеленский до сих пор не заполнил все вакансии в областных госадминистрациях. Из последних назначений — руководители Черниговской и Тернопольской областей. Правда, визит в Тернополь Президенту вряд ли понравился, его там освистали и встретили криками «Ганьба» противники разведения сил на Донбассе.
Проблемы власти с кадровым составом провластной фракции в Раде давно очевидны. К слову, Яременко не устраняют с поста главы внешнеполитического комитета, как поговаривают, именно потому, что во фракции нет ему смены. А ставить во главе столь важного комитета Григория Немырю (Батьківщина, заместитель главы этого комитета) или тем более Порошенко — нет, на это СН не пойдет, это же признать свое поражение. Так что чем больше общество и сама команда Зеленского узнает о тех, кого они привели в парламент, тем больше вопросов к этим людям.
Не лучше дела и в исполнительной власти. На Банковой недовольны рядом министров, ждут от них результатов, а не постов в Facebook. На некоторых направлениях уже прямо признают провалы. Например, на таможне. При Максиме Нефьодове катастрофически упали поступления в бюджет, глава Офиса Президента Андрей Богдан констатирует, что Нефьодов пока не справляется. Как следствие на помощь многочисленным «новым лицам» зовут старые кадры. Банковая уже не скрывает, что по вопросам таможни ее и того же Нефьодова консультирует экс-глава ведомства времен премьерства Юлии Тимошенко, а также экс-глава СБУ и экс-вице-премьер времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский, недавно вернувшийся в страну. Что это, если не признание провала кадровой политики?
Главный HR-стратег новой власти Богдан говорит, что «будут приниматься кадровые решения там, где будет проблема в людях, или стратегические решения там, где проблема в институтах». Вот только почувствовавшие вкус власти «кадровые ошибки» команды Зеленского просто так уходить точно не захотят.
Источник: korrespondent.net
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