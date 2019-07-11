Шалуны и шатуны. Политические скандалы ноября

Украина отвела на километр свои войска в Золотом Луганской области ради проведения встречи в «нормандском формате». Встречу все никак не назначат, но круг вопросов, которые на ней планируют обсудить, продолжает расширяться, пишет Валерий Литонинский в №21 Журнала Корреспондент.

Разведение войск на линии фронта в Украине быстро превратилось из военно-технического вопроса в чисто политический. Запустить процесс разведения власти пытались целый месяц, начиная с 1 октября, столкнувшись из-за этого с самыми массовыми акциями протеста по всей стране со времен Революции достоинства и реальной поляризацией общества. В конце концов, отвод военных таки продавили, но пока получается так, что разведение есть, а тишины на Донбассе как не было, так и нет.

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Владимир Зеленский активно продвигает идею с разведением сил на Донбассе с самого старта своего президентства. Правда, ничего инновационного в этой идеи нет. В 2016 году уже пытались развести войска, причем ровно на тех же участках, что и сейчас. Тогда ничего не вышло. Сейчас после принятия решения на самом верху процесс пошел. Для начала отойти войска должны в трех районах. В первом — Станице Луганской Луганской области — разведение состоялось, украинские власти уже даже заканчивают там строительство нового моста через Северский Донец, разрушенного войной. Вот только есть один нюанс — украинские войска свои позиции и блокпосты в Станице Луганской перенесли, а боевики же только переодели своих бойцов в форму без опознавательных знаков и никуда не отходили. Кроме того, представители так называемой ЛНР пытались устраивать провокации в Станице Луганской, переходя на подконтрольную Украине территорию.

Следующий участок, где должен был произойти отвод войск, — Золотое Луганской области. Разведение в Золотом Зеленский анонсировал еще 1 октября, но оно постоянно срывалось из-за обстрелов боевиков. По правилам нельзя отводить войска, если на участке разведения семь дней не соблюдается тишина. Кроме того, в Золотое протестовать против разведения приехали добровольцы и ветераны боевых действий на Донбассе. Акция получила название Последний блокпост. Разбираться в ситуации в Золотое приехал лично Президент.

Именно из общения Зеленского с протестующими ветеранами вся страна узнала, что Президенту «42-й год и он не лох какой-то». Тон общения главы государства с воевавшими за Украину людьми многих возмутил. Например, политзаключенный Олег Сенцов заявил, что ему стыдно за Зеленского.

После поездки в Золотое Офис Президента выпустил фильм, который показали по всем центральным телеканалам страны. Суть его сводилась к тому, что все в Золотом хотят отвода украинских войск. И учителя в школе, и пенсионеры, и другие местные жители. Вот прямо встречают Зеленского на улице и говорят: отведите войска. И только приехавшие ветераны против разведения, их в фильме еще и обвинили в том, что они якобы привезли с собой в Золотое незаконное оружие. Правда, потом в МВД заявили, что оружие законное, это же подтвердили и сами добровольцы, но кино уже все посмотрели. О том, что войска не отводят из-за обстрелов со стороны боевиков, в фильме не сказано ни слова. Про них просто забыли.

В итоге, как это бывает при Зеленском, кино начали воплощать в жизнь. В ней на обстрелы тоже закрыли глаза, и 29 октября, через два дня после отъезда Зеленского, в Золотом объявили о начале разведения сторон. Хотя еще 28 октября штаб Операции объединенных сил отчитывался об обстрелах в этом населенном пункте. Фиксировали в штабе ООС обстрелы в Золотом и 23 октября, даже за несколько часов до запуска разведения обстреляли несколько домов.

Как же тогда можно было начинать разведение? Придумали сразу несколько отговорок. И что стреляли в Золотом, но не на участке отвода войск, а рядом, и что часть обстрелов фиксировал штаб, но не фиксировала мониторинговая миссия ОБСЕ, какие-то сообщения об обстрелах просто подчистили.

В результате украинские войска таки отошли на один километр вглубь контролируемой территории, а в образовавшуюся «серую зону» зашли полиция и Нацгвардия. Ветераны отказались отходить и продолжают протестовать, в Киеве провели акцию против разведения на Банковой у Офиса Президента. Боевики утверждают, что тоже отошли, но из подтверждений этого есть только видео, снятое ими же. Остается отвести войска еще на одном участке — в Петровском Донецкой области, и первый этап разведения будет закончен. Но в Петровском тоже стреляют, 1 ноября разведение там было сорвано. Будем ждать или, в конце концов, снова закроем глаза?

EPA Украинские войска демонтируют позиции

ТУР В НОРМАНДИЮ

Президент Зеленский верит, что разведение сил принесет мир и позволит сохранить жизни украинских военных. Но главная цель разведения, по словам представителей украинской власти, — это проведение саммита «нормандской четверки», в которую входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Кремль выставил условием организации встречи согласование так называемой формулы Штайнмайера и разведение сил. Зеленский готов выполнить эти условия ради того, чтобы увидеться с Владимиром Путиным. Зачем ему так сильно нужна эта встреча и что она глобально может изменить? Хороший вопрос.

Президент Украины считает, что при личном общении сможет чего-то добиться от президента России. У Зеленского уже есть опыт достижения договоренностей с Путиным по поводу обмена пленными, и украинский глава государства надеется развить успех или хотя бы попробовать. Правда, пока все выглядит так, что Путин увидел готовность Зеленского идти на уступки и подталкивает его к все новым и новым. То «формула Штайнмайера», то разведение, то в Кремле уже начали разговоры о необходимости имплементации формулы в украинское законодательство, а только потом будет встреча.

Так может дойти до того, что Путину никакие нормандские переговоры не понадобятся вовсе, Украина и без них выполнит все требования РФ. Как можно вообще надеяться на добрую волю Путина после пяти лет войны? Зеленский на своем пресс-марафоне говорил, что Россия тоже устала от войны, он это чувствует. Посмотрим, не подведут ли его чувства.

При этом конкретной даты встречи в «нормандском формате» до сих пор нет. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорит, что саммит может состояться до конца ноября, но раньше мы уже слышали дедлайны и до «конца сентября», и «в ближайшие недели» и так далее. Что в «нормандском формате» могут обсуждать? Пока совершенно непонятно. В принципе что угодно. И дальнейшие шаги по мирному урегулированию, и дорожную карту выполнения Минских соглашений, и выборы на Донбассе. Чего точно не будут обсуждать — Крым. И это выглядит так, будто Украина готова на новый «Минск» или что там еще, причем в формате «Донбасс в обмен на Крым, с автономным статусом Донбасса в составе федеративной Украины».

По идее, после разведения сил на первых трех участках, то же самое должно состояться по всей линии фронта — а это еще около 30 участков. И отходить там придется украинским войскам с еще более чувствительных районов, которые отвоевывались ценой жизней наших солдат, например, из Широкиного и Марьинки. А Широкино — это, кстати, ключи от дверей Мариуполя. Если с таким трудом, постоянными обстрелами и протестами идет процесс разведения на трех участках, то что будет на 30?

Что касается выборов на Донбассе, то тут пищу для размышлений неожиданно подбросил новоназначенный советник секретаря СНБО и товарищ Зеленского Сергей Сивохо. Бывший популярный кавээнщик заявил, что украинские власти якобы проводили социологические исследования на оккупированной территории. И эти исследования показали хороший результат для партии Слуга народа. Более того, Сивохо утверждает, что в оккупированных районах уже даже есть люди, которые готовы баллотироваться от Слуги народа на местных выборах, в случае их проведения. Правда, главная загадка, как можно организовать в оккупации объективное социологическое исследование. Как там люди честно будут отвечать на политические вопросы об Украине и, главное, кому? В связи с этим возникает подозрение, а не «исследование» ли это ФСБ, подсунутое украинской власти, ради проведения выборов? Учитывая нескрываемую любовь ЗеКоманды к социологии, это может быть удачная наживка, которую уже проглотили. При этом до сих пор команда Зеленского не показала ни собственного плана урегулирования конфликта на Донбассе, ни стратегии реинтеграции временно неподконтрольных территорий. А эти темы уже раскалывают украинское общество, что, кстати, также выгодно Кремлю.

СЛУГИ ШАЛЯТ

Газ (см. стр. 18) и ситуация на Донбассе — вопросы национальной безопасности. Но не они в фокусе общества, а очередные скандалы с участием «слуг народа». Благо партия власти продуцирует промахи и конфузы с завидным постоянством, строго каждую неделю. Страсти с полиграф-шоу и поиском взяточников в монобольшинстве пока ничем не закончились. Много шума, никаких оргвыводов, надежда на правоохранительные органы.

Нардепа Евгения Шевченко, который выступил на российском ТВ с тезисами пропаганды «о мире и воинственных националистах», фракция Слуга народа тоже просто пожурила и потребовала от своих представителей больше никогда не общаться с российской прессой. Когда ветеран войны, народный депутат от фракции Европейская солидарность Яна Зинкевич во время заседания Рады заявила о недопустимости действий Шевченко, «слуги народа» даже пытались ее освистать. Правда, в итоге пришлось извиняться. Причем отдувался за действия своих нардепов и сам Зеленский, по приезде в Тернополь местные активисты спросили у него, как можно в украинском парламенте освистывать героя войны.

Историю с хамством Президента в общении с ветеранами в Золотом попытались в Слуге народа отбить обвинениями в сторону другого депутата от ЕС — Софии Федины, которая в соцсетях рассуждала о возможном убийстве Зеленского на фронте. Но, в конце концов, нашелся скандал, который крыть Слуге народа было нечем. Нардепа от партии и главу парламентского комитета Богдана Яременко застукали прямо на заседании Рады за заказом секс-услуг и перепиской с, вероятно, секс-работницами. Особой пикантности делу добавляет тот факт, что нардеп женат и воспитывает двоих детей.

А дальше Яременко сделал все для того, чтобы не погасить скандал, а, наоборот, раздуть его еще больше. Сначала он бодро оправдывался, что проводил спецоперацию против парламентских журналистов, которые фотографируют телефоны нардепов, и что все переписки фейковые, на самом деле он имел в виду совсем другое. Когда ему, естественно, никто не поверил, Яременко начал извиняться перед женой, Президентом и фракцией. Правда, оказалось, что побудил его к этому пранкер, представившийся генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Потом Яременко принялся учить журналистов морали и угрожать уголовными делами за нарушение тайны переписки. Но ему стало не до угроз, когда вскрылись более ранние факты общения нардепа с путанами. Как оказалось, он уже несколько месяцев прямо в зале парламента устраивает свою интимную жизнь. Про то, что Яременко проводил какую-то спецоперацию и пытается проучить журналистов, он теперь не вспоминает, врать дальше уже некуда. Причем именно этой ложью в большей степени, а не своими сексуальными предпочтениями, нардеп настроил против себя общество. Теперь в Слуге народа решают, как выходить из очередного скандала, а тем временем об этой истории пишут чуть ли не в Сенегале, не говоря уже о европейских и американских медиа.

Это все было бы удивительно смешно, если бы Яременко не занимал очень влиятельный пост в Раде, — он глава парламентского комитета по иностранным делам. И прямо в начале первой ноябрьской недели планировался его визит в составе парламентской делегации в Эстонию, которая активно поддерживает Украину в ЕС и вообще на международной арене.

Призывы к Яременко уйти с поста главы парламентского комитета, а тем более сложить депутатский мандат, пока что привели лишь к poker face проштрафившегося шалуна. Никуда он уходить не желает, чем создает для руководителей страны крайне неловкую ситуацию — и в общении с эстонскими коллегами, и в будущем.

ВИЗИТ НАТО

К сожалению, отличился глава парламентского комитета Рады по международным вопросам как раз на неделе, когда в Раду пожаловал большой иностранный гость. В Украину приезжал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе со всем Североатлантическим советом, послами всех государств — членов альянса. Выступление Столтенберга в украинском парламенте обернулось конфузом, генсек хотел после спича пожать руку спикеру Рады Дмитрию Разумкову, а тот просто указал высокому гостю на дверь. Под приезд делегации НАТО оппозиция в лице пятого президента Петра Порошенко попыталась запустить в информационное пространство тезис о необходимости обращения Украины к НАТО с заявкой на получение Плана действий по членству (ПДЧ). Во власти говорили, что этого делать не нужно, Столтенберг подтвердил данную позицию. НАТО ждет от Украины реформ, а не заявок. «Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания», — отметил генсек альянса. В фокусе сейчас соответствие стандартам НАТО. И на это альянс даже готов выделять Украине средства.

EPA Йенс Столтенберг в Украине

КАДРОВЫЕ МУКИ

Что касается кадров, то власти не хватает не только дипломатов, но и, например, губернаторов. Зеленский до сих пор не заполнил все вакансии в областных госадминистрациях. Из последних назначений — руководители Черниговской и Тернопольской областей. Правда, визит в Тернополь Президенту вряд ли понравился, его там освистали и встретили криками «Ганьба» противники разведения сил на Донбассе.

Проблемы власти с кадровым составом провластной фракции в Раде давно очевидны. К слову, Яременко не устраняют с поста главы внешнеполитического комитета, как поговаривают, именно потому, что во фракции нет ему смены. А ставить во главе столь важного комитета Григория Немырю (Батьківщина, заместитель главы этого комитета) или тем более Порошенко — нет, на это СН не пойдет, это же признать свое поражение. Так что чем больше общество и сама команда Зеленского узнает о тех, кого они привели в парламент, тем больше вопросов к этим людям.

Не лучше дела и в исполнительной власти. На Банковой недовольны рядом министров, ждут от них результатов, а не постов в Facebook. На некоторых направлениях уже прямо признают провалы. Например, на таможне. При Максиме Нефьодове катастрофически упали поступления в бюджет, глава Офиса Президента Андрей Богдан констатирует, что Нефьодов пока не справляется. Как следствие на помощь многочисленным «новым лицам» зовут старые кадры. Банковая уже не скрывает, что по вопросам таможни ее и того же Нефьодова консультирует экс-глава ведомства времен премьерства Юлии Тимошенко, а также экс-глава СБУ и экс-вице-премьер времен Виктора Януковича Валерий Хорошковский, недавно вернувшийся в страну. Что это, если не признание провала кадровой политики?

Главный HR-стратег новой власти Богдан говорит, что «будут приниматься кадровые решения там, где будет проблема в людях, или стратегические решения там, где проблема в институтах». Вот только почувствовавшие вкус власти «кадровые ошибки» команды Зеленского просто так уходить точно не захотят.

Источник: korrespondent.net