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07. 11. 2019

Зеленский ветировал законопроект о госвыплатах

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект №1231 о верификации пенсий и других госвыплат. 

Согласно информации на сайте парламента, 7 ноября законопроект возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства.

На данный момент текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

Законопроектом, в частности, предлагалось ввести верификацию госвыплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Верификацию таких выплат предлагалось осуществлять в информационно-аналитической платформе.

Напомним, Рада приняла данный законопроект 17 октября.

Ранее в Кабмине сообщил, кто сможет получить субсидию. На нее могут рассчитывать те семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% доходов.

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Источник: korrespondent.net
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