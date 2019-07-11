ГПУ придется закрыть дело против судей Окружного админсуда

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым "пленкам Вовка", сообщает Слидство.Инфо в четверг, 7 ноября.

Судьи отказали в ходатайстве ГПУ о продлении расследования на три месяца.

Как объяснили в ГПУ, прокуроры ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка.

16 сентября суд разрешил провести фоноскопическую экспертизу - исследование образцов голоса судей ОАСК. И пока ее результаты еще не готовы. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.

Таким образом, как заявила журналистам прокурорка Юлия Малашич, через два дня расследование дела придется закрыть.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В тот же день сотрудники НАБУ и Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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Источник: korrespondent.net