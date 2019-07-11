В Крыму на траурном митинге дети падали в обморок

На набережной в Ялте прошел траурный митинг-молебен в память о погибших в 1941 году пассажирах теплохода Армения. На мероприятие вывели детей младших классов, некоторым из них стало плохо. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации СМИ, местные чиновники и ветераны собрались у часовни Новомучеников и исповедников российских, а ученики кадетских классов и клуба юных моряков выстроились напротив мемориальной плиты.

Отмечается, что из-за жары и солнца во время митинга некоторые дети младших классов падали в обморок. Им оказывали помощь врачи "скорой", дежурившие на набережной.

Отметим, теплоход Армения был потоплен немецким торпедоносцем у берегов Крыма 7 ноября 1941 года. Советские власти утверждали, что погибли около 5 тысяч человек. Историки говорят о жертвах в 7-10 тысяч человек, так как на борт брали большое число "неучтенных" беженцев. Обнаружить Армению так и не удалось.

Напомним, что с диагнозом острый гастроэнтерит в Мариуполе госпитализировали 16 студентов Украинской Академии лидерства.

Также сообщалось, что в Украине с начала года отравились более 600 детей. Премьер Алексей Гончарук дал ряд поручений по организации безопасного питания детей в учебных заведениях.

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Источник: korrespondent.net