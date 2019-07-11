Зеленский задекларировал миллион гривен доходов

Президент Владимир Зеленский внес в электронную декларацию 0,9 млн гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества.
Изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.
Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.
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Источник: korrespondent.net
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