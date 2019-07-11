Зеленский задекларировал миллион гривен доходов

Президент Владимир Зеленский внес в электронную декларацию 0,9 млн гривен доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Напомним, после вступления в должность Зеленский указал в декларации 9,2 млн грн годового дохода, в том числе зарплата составила 4,1 млн грн. Его супруга получила за год 5,5 млн грн дохода.

Также он задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму и несколько объектов недвижимости за рубежом.

Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году у жены Зеленского был еще и BMW. Зеленский задекларировал 3 изобретения, 3 - полезные модели, более 30 - торговых марок или коммерческих наименований.

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Источник: korrespondent.net