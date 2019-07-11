В Нигерии 10 военных погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

В Нигерии не менее 10 военнослужащих погибли и девять получили ранения в результате атаки боевиков исламистской группировки "Боко Харам" на автоколонну на северо-востоке страны. Об этом сообщает AFP в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что нападение произошло сегодня в районе Дамбоа, штат Борно, когда колонна возвращалась на базу.

"Мы потеряли 10 человек в ожесточенных боях против террористов, которые устроили засаду на наших солдат, проводивших операцию по разминированию в этом районе", – сообщил агентству армейский офицер на условиях анонимности, добавив, что еще 12 военнослужащих числятся пропавшими без вести.

Боевики сожгли пять военных автомобилей и забрали пикап вместе с шестью пулеметами.

Также сообщается, что в ходе боя, который продолжался час, исламисты потеряли убитыми девять человек. При этом в "Боко Харам" утверждают, что военные понесли более серьезные потери – 22 человека.

Ранее в июле боевики группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии расстреляли похоронную церемонию. Тогда погибли 65 человек.

Группировка "Боко Харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко Харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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Источник: korrespondent.net