В Полтаве МАЗ протаранил легковушку: двое погибших

Пассажир и водитель ВАЗ-2105 погибли после столкновение с МАЗ, которое произошло днем в четверг, 7 ноября в Полтаве, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:00 в микрорайоне Огнивка вблизи остановки гражданского транспорта.

"Около 13:00 на углу улиц Огнивская-Петлюры-Коллективная (недалеко от 16 школы) произошло ДТП. Столкнулись автомобили МАЗ и ВАЗ-2105. Водитель и пассажир ВАЗ погибли", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что из-за аварии временно перекрывали движение.

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Напомним, накануне вечером в Киеве МАЗ без тормозов протаранил девять авто. Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что под Киевом автобус с пассажирами развалил грузовик. Сонный водитель автобуса, в котором находились 32 пассажира, совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes.

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Источник: korrespondent.net