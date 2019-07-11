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07. 11. 2019

Миссия МВФ отложила визит в Украину - СМИ

Миссия МВФ отложила визит в Украину на несколько недель. Об этом в четверг, 7 ноября, пишет Лига. Финансы со ссылкой на собственные источники.

21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.

Как сказали сотрудники представительства МВФ в Украине, точная дата приезда миссии еще не определена.

Как пишет издание, в Киеве миссия собирается изучить продвижение правительства на пути реформ. В частности, будут проанализированы 10 реформ:

  • установление дефицита бюджета на уровне 2% от ВВП, требуемом МВФ (уже внесено в проект бюджета);
  • возвращение ответственности за незаконное обогащение;
  • реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц;
  • предоставление разрешения на прослушку НАБУ и ГБР (соответствующий закон уже принят);
  • введение независимых наблюдательных советов госбанков;
  • анбандлинг "Нафтогаза" (закон принят, но еще не подписан президентом);
  • введение рыночных цен на газ (планируется "Нафтогазом" с 1 января);
  • принятие закона о рынке земли;
  • обеспечение независимости Антимонопольного комитета;
  • работа Нацбанка на банковском рынке.

Отмечается, что причиной вероятного переноса визита миссии МВФ может быть довольно мягкое наказание за незаконное обогащение, закон о котром недавно приняла Верховная Рада.

По прогнозам НБУ, в ходе визита может быть подписано соглашение о новой программе расширенного финансирования на срок 3-4 года объемом от $5 до 10 млрд. Это позволит уже до января получить транш в размере около $2 млрд.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. 

Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.

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Источник: korrespondent.net
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