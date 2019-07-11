После развода в Золотом обстрелов не было - Хомчак

В Золотом Луганской области не зафиксировано обстрелов с момента разведения сил и средств 29 октября. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в Золотом безопасность "обеспечена на 100%", так как граница участка разведения в сам населенный пункт не заходит, а соседняя Катериновка частично попадает в область разведения.

"Семь дней тишины было выдержано в области, которая разводилась. С тех пор не было здесь никаких нарушений. В районе хутора Вольный обстрелы происходят, а в области разведения - нет", - добавил Хомчак.

В свою очередь, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что украинская сторона выполнила свои обязанности для встречи "нормандской четверки".

"Это разведение является частью подготовки к предстоящему саммиту. Очень важно, что после того, как военные покинут эту территорию, в эту зону вошли украинские полицейские и нацгвардейцы. Это действительно будет эффективным в обеспечении безопасности в Золотом", - заявил дипломат.

О ситуации в Золотом также отчитался министр внутренних дел Арсен Аваков.

он Сообщил, что в населенный пункт передислоцировало достаточное количество полицейских и нацгвардийцев, а также обеспечило их достаточным количеством техники и спецсредств.

Также министр заявил, что на участке в Золотом уничтожено около 30 взрывоопасных предметов.

"Сегодня специалисты ГСЧС заканчивают работать на линии разведения в Золотом. Как только войска будут отведены в Богдановке - они сразу приступают к работе по разминированию и обследуют инженерные сооружения. После чего они будут разобраны", - сказал Аваков.

Как сообщалось, вместе с Аваковым и Хомчаком Золотое посетили ряд иностранных послов.

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Источник: korrespondent.net