На Волыни задержали банду угонщиков элитных авто

В Волынской области правоохранители задержали организованную группу похитителей элитных автомобилей. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 7 ноября.

Так, злоумышленников подозревают в незаконном завладении в апреле-мае этого года автомобилями Audi Q5 и Тoyota C-HR Hybrid, а также другими машинами в Луцке и Волынской области.

Банду задержали при помощи сотрудников КОРД, во время транспортировки ними похищенного автомобиля Audi Q5. Задержанные оказали сопротивление работникам полиции.

Во время обысков по месту жительства угонщиков было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Двое из задержанных – жители Луцка и Луцкого района, третий – 36-летний иностранец, которого разыскивали за совершение разбойного нападения.

Следователи полиции сообщили злоумышленникам о подозрении по статьям о незаконном завладении транспортным средством, совершенное организованной группой, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, сопротивление работнику правоохранительного органа и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ч.3 ст.289, ч.1 ст.263, ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 УК Украины).

Подозреваемым уже избрали меру пресечения: двум – содержание под стражей с правом внесения залога, а третьему – домашний арест. Похищенные транспортные средства изъяли.

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Ранее сообщалось, что СБУ задержала 13 членов группировки, которые угоняли элитные авто по всей Украине. За возврат машин владельцам преступники требовали выкуп.

Также стало известно, что в Днепре проститутка угнала у пенсионера Audi А6. Пожилой мужчина вызвал себе женщину на интимное свидание, а наутро обнаружил пропажу авто и документов.

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Источник: korrespondent.net