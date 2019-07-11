Суд не признал С14 неонацистами

Северный апелляционный хозяйственный суд признал, что националистическая организация Сич-С14 не является "неонацистской группой". Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает Судебная власть Украины.

Такое решение суд принял, рассматривая спор между С14 и Громадським Телебаченням, которое в одном из сообщений в Twitterназвало организацию неонацистской. С14 подали на телеканал в суд и выиграли его. Позже Громадське проиграло в суде апелляцию, суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое признавало сообщение Громадського недостоверным и унижающим деловую репутацию организации.

Речь шла о формулировке "Neo-nazi group C14...", что в переводе на украинский язык "Неонацистская группа С14...". В тексте публикации Громадського была распространена информация следующего содержания: "Неонацистская группа С14 захватила боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" бразильца Рафаэля Лусварги и собиралась передать его Службе безопасности Украины, запостил один из членов группы в Fаcebook".

Ранее Хозяйственный суд города Киева своим решением удовлетворил иск ОО Сич-С14 и признал указанную информацию недостоверной, такой, что унижает деловую репутацию, и обязал Громадське опровергнуть информацию.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США считает украинские радикальные организации С14 и Нацкорпус "группами ненависти". Об этом говорится в опубликованном отчете Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.

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Источник: korrespondent.net