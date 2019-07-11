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07. 11. 2019

В Луцке украли символ города

В центре Луцка украли скульптуру символа города - кликуна. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

"В Луцкий отдел полиции поступило сообщение от руководителя Управления туризма и промоций города Луцкого городского совета. Чиновник сообщила, что с солнечных часов на Театральной Площади города похищена скульптура луцкого кликуна, одного из символов областного центра", - говорится в сообщении.

Как сообщается, скульптура изготовлена из бронзы, ее стоимость  – 25 тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке украли символ города

Открыто уголовное дело по статье "Кража" (ч. 1 ст. 185 УКУ).

Напомним, в Киеве на бульваре Шевченко демонтировали синюю руку.

Напомним, в сентябре 2018 года на этом же месте в Киеве установили гигантскую синюю руку в рамках внедрения инициативы Киев – город мира по обращению посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием Moving Monuments (подвижные достопримечательности). Арт-объект Middle Way создал румынский скульптор Богдан Рац.

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Источник: korrespondent.net
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