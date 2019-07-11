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07. 11. 2019

В МВФ рассказали о переговорах с Украиной

Украина и МВФ продолжают дискуссию о новой программе сотрудничества. Об этом в четверг, 7 ноября, заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул важность укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине и отметил, что согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени.

"После прошедших в этом году выборов украинские власти имеют возможности продвинуться в очень необходимых реформах, и они поставили перед собой очень амбициозные цели трансформирования экономики. Они также запросили новую программу поддержки от МВФ, чтобы помочь им в этом. Дискуссии о новой программе продолжаются", - сказал он.

При этом он отметил прогресс в обсуждении фискальной и монетарной политик, и ключевые меры, обеспечивающие независимость и финансовую стабильность центрального банка.

Представитель МВФ отметил, что Фонд поддерживает глобальную цель более стабильного экономического роста Украины для улучшения жизни украинцев и привлечения инвестиций.

"Украине нужно провести ряд структурных реформ, улучшить качество госуправления, бороться с коррупцией, уменьшить роль государства и олигархов", - сказал Райс.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. 

Премьер-министр Алексей Гончарук эту информацию отверг. По его словам переговоры идут в обычном режиме.

Также СМИ пишут, что МВФ отложил визит миссии в Украину. 21 октября в Кабмине заявили, что новая миссия МВФ прибудет в Украину через две недели.

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Источник: korrespondent.net
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