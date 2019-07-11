Порошенко обратился к Зеленскому из-за Прямого

Бывший президент Петр Порошенко прокомментировал обыски у официального владельца телеканала Прямой Владимира Макеенко, которые провели в четверг, 7 ноября.

По словам политика, "давление правоохранительных органов на телеканал Прямой и его владельца - это лишь составная часть общего процесса, который сейчас происходит в Украине", - цитирует Порошенко пресс-служба партии Европейская солидарность.

"Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов – это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейским правилам, ни с европейскими ценностями", - заявил Порошенко.

Как сообщили в Госбюро расследований, обыски у Макеенко проходят по покупке и продаже телеканала.

Напомним, в июле обыски провели в офисе Прямого. Тогда была произведена выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала.

Как известно, владельцем телеканала называют экс-президента Петра Порошенко. Сам политик это отрицает.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net