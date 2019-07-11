Зеленский записал новое видео за рулем Tesla

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, опубликовал уже второе интервью, которое было записано за рулем автомобиля Tesla. Во время своего монолога президент ездит по Киеву, комментирует политические события в Украине и рассказывает о планах.

Зеленский затронул много актуальных тем, в частности, оценил деятельность нового правительства и парламента, рассказал о планах на будущий год, а также о подготовке к "нормандскому" формату, разведении войск на Донбассе и "посадках" правоохранителями.

Так, говоря о разведении войск, Зеленский отметил, что на эту тему есть много фейков и манипуляций. По его словам, информационную войну против Украины теперь ведут не только российские СМИ.

"Фейки, манипуляции, информационная война... Раньше это была война с российскими средствами массовой информации, теперь это война еще и внутри нашей страны. Несмотря на то, что мы несколько раз собирались с представителями наших средств массовой информации. Некоторые из них не понимают, что они делают", - сказал он.

Также он рассказал о "посадках", которые обещал в своей предвыборной кампании.

"Не очень много посадок? И согласен, и нет. Смотрите - дело Свинарчуков есть, Пашинский, Микитась, Дубневич. За него даже не все голосовали, потому что боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся! А дальше будут приговоры. А не будут - будут открыты новые дела", - сказал Зеленский.

Он также рассказал о трудностях, связанных с "быстрыми посадками".

"В чем проблема быстрых посадок? Очень много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все дела развалятся", - пояснил президент.

По словам Зеленского, бывшие политики уже не могут в этой системе найти место. Они могут только выезжать за границу. Однако, президент заявил, что "не все смогут выехать".

Также Зеленский прокомментировал работу Рады и "позорные смски".

Напомним, впервые Зеленский за рулем Tesla обратился к украинцам еще в июле.

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Источник: korrespondent.net